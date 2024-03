HDT abre processo seletivo para maqueiro

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), gerido pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), abre seu segundo processo seletivo de 2024 em Goiânia. A seleção tem como objetivo a contratação imediata e a formação de cadastro reserva para o cargo de maqueiro, abrangendo tanto a ampla concorrência quanto pessoas com deficiência (PcDs).



O salário é de R$1.450,00 mais adicional de insalubridade. Os interessados devem se inscrever presencialmente nos dias 4 e 5 de março, das 8h às 14h, na sede da unidade de saúde, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.



Será preciso apresentar ficha de inscrição preenchida, bem como todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos através do site do ISG, na aba “Trabalhe conosco”.