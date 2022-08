HDT abre processo seletivo para profissionais de áreas técnicas e administrativas

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu seu sétimo processo seletivo de 2022. As vagas são para a cidade de Goiânia, em diversas áreas, com inscrições entre os dias 9 e 10 de agosto.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de: Analista da Qualidade; Analista de Desenvolvimento; Auxiliar Administrativo; Enfermeiro; Enfermeiro de Curativos; Enfermeiro Pediátrico; Técnico de Enfermagem Pediátrico; Técnico de Nutrição.

Os salários variam de R$ 1.454,14 a R$ 3.366,07. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever presencialmente na sede do hospital, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, setor Jardim Bela Vista, em Goiânia, Goiás.

Para se inscrever, é necessário apresentar ficha de inscrição preenchida, assim como todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias). Para maiores informações, basta acessar o edital no site do HDT.