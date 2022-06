HDT abre processo seletivo para seis diferentes áreas e com salário de até R$ 3,6 mil

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu processo seletivo para contratação de profissionais com salários de até R$ 3,6 mil. As vagas são para os cargos de analista da qualidade, analista de desenvolvimento, enfermeiro de Centro de Material e Esterilização (CME), enfermeiro de centro cirúrgico (CC), psicólogo hospitalar, técnico de laboratório e técnico de T.I.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 44h semanais, exceto para psicólogo hospitalar, com 30h semanais. Os salários variam de R$ 1.999,45 a R$ 3.635,36 e o processo seletivo terá como etapa análise curricular e prova oral.

Com uma hora de duração, o teste oral será realizado no HDT. Os candidatos que não acertarem cinco questões (50%) estão automaticamente desclassificados.

Para se inscrever, é necessário apresentar ficha de inscrição preenchida e todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias). Os cargos são para nível superior e técnico. Para conferir mais detalhes das vagas, acesse o edital neste link.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 27, 28 e 29 de junho de forma presencial, na sede do hospital, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, em Goiânia.