HDT abre processo seletivo para sete áreas diferentes

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), gerido pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), está com processo seletivo aberto para preenchimento de vagas de analista da qualidade, analista de desenvolvimento, analista de gestão de pessoas, auxiliar de gestão de pessoas, farmacêutico, nutricionista e técnico de Tecnologia da Informação. Os salários variam de R$ 1,4 mil a R$ 4,1 mil.

A inscrição deve ser feita presencialmente no setor de Gestão de Gente, na sede do hospital (Alameda do Contorno, nº 3.556, no Jardim Bela Vista), entre os dias 9 e 11 deste mês de m maio (segunda a quarta-feira da próxima semana).

O candidato precisa apresentar ficha de inscrição preenchida e os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias). Essas informações estão no site do ISG, o www.isgsaude.org.br, na aba ‘trabalhe conosco’.