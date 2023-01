HDT abre vagas para PCDs com salário de até R$ 4,4 mil

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu um processo seletivo com vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). As oportunidades são para 32 áreas administrativas e assistenciais, com salários entre R$ 1.454,14 a R$ 4.484,16. Inscrições devem ser feitas na sede no hospital até o dia 1° de fevereiro.

Os interessados devem se inscrever, presencialmente, no setor Gestão de Gente, na sede da unidade de saúde localizada na Alameda do Contorno, nº 3.556, Jardim Bela Vista, em Goiânia. Para se inscrever, é preciso apresentar ficha de inscrição preenchida, bem como todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias).

As vagas são para formação de cadastro reserva, com carga horária de 30 e 44 horas e salários variando entre R$ 1.454,14 a R$ 4.484,16. Os requisitos de formação variam para cada cargo. Para mais informações, confira no edital, disponível no site do Instituto Sócrates.

Poderão concorrer às vagas existentes os candidatos que se declararem portadores de deficiência, na forma das Leis: nº 13.146 de 06/07/2015; 12.764 de 27/12/2012 (autismo) e 14.126 de 22/03/2021 (visão monocular).

Cargos

ANALISTA DA QUALIDADE

ANALISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO

ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS PCD

ANALISTA FINANCEIRO PCD

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE FINANCEIRO PCD

ASSISTENTE SOCIAL PCD

AUXILIAR DE FARMÁCIA PCD

AUXILIAR DE GESTÃO DE PESSOAS PCD

AUXILIAR DE LAVANDERIA PCD

BIBLIOTECÁRIO PCD

ENFERMEIRO PCD

ENFERMEIRO DO TRABALHO PCD

FARMACÊUTICO PCD

FISIOTERAPEUTA PCD

FONOAUDIÓLOGO PCD

NUTRICIONISTA PCD

PSICÓLOGO HOSPITALAR PCD

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PCD

TÉCNICO DE LABORATÓRIO PCD

TÉCNICO DE NUTRIÇÃO PCD

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PCD

TÉCNICO DE TI PCD

TÉCNICO EM ELETRÔNICA PCD

TERAPEUTA OCUPACIONAL PCD

TUTOR DE CAMPO PCD

TUTOR DE ENFERMAGEM PCD

TUTOR DE FISIOTERAPIA PCD

TUTOR DE NUTRIÇÃO PCD

TUTOR DE PSICOLOGIA PCD