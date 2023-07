Hospital de Anápolis abre inscrições para processo seletivo com mais de 100 vagas e salários de até

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), localizado a 55km de Goiânia. As inscrições são de graça e vão até o dia 19 de julho pelo site da Fundação Universitária Evangélica (Funev).

Os salários chegam a R$ 4.438.24 e as oportunidades são para nível médio, técnico e superior. No total, são oferecidas 118 vagas, incluindo cadastro de reserva, para assistente administrativo, auxiliar de cozinha, biomédico, cozinheiro, jardineiro, maqueiro, motorista, terapeuta ocupacional, técnico de eletrotécnica e técnico de segurança do trabalho.

Todos os candidatos serão submetidos à análise curricular, prova técnica, avaliação psicológica e entrevista. O resultado final e a convocação serão no dia 14 de agosto. Acesse o edital completo neste link.