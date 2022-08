Hospital de Formosa abre processo seletivo com 17 vagas e salários de até R$ 3,3 mil

O Hospital Estadual de Formosa - Dr. César Saad Fayad, abriu processo seletivo com 17 oportunidades de emprego e os salários chegam até R$ 3,3 mil. As vagas ofertadas são para farmacêutico, técnico de segurança do trabalho, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional. A unidade faz parte da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Quem se interessar por alguma das oportunidades oferecidas, deve fazer a inscrição até o dia 14 de agosto. Os currículos atualizados devem ser enviados para o e-mail: seleção.rh@hospital-formosa.org.br, com descrição de data de início e fim das experiências profissionais e um e-mail válido pra contato.

Segundo o hospital, a seleção será feita entre 15 e 22 de agosto e o contato com os candidatos selecionados será feito por telefone e Whatsapp que constarem no currículo.

Quem quiser pode conferir o edital completo no site: www.imed.org.br/edital-formosa.