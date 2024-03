Hospital de Goiás abre seleção com salário de até R$ 6 mil

O Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso) anunciou a abertura de processo seletivo com quatro vagas para contratação imediata e 200 para formação de cadastro reserva. Os cargos estão distribuídos em diversos setores, com salários que variam de R$ 1.420 até R$ 6.095,87, de acordo com o cargo pretendido.

O edital de abertura foi publicado nesta quinta-feira (29). O processo seletivo será divido em três etapas, sendo elas, análise curricular, prova presencial e entrevista.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 7 de março pelo site do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados (IPGSE), organização social responsável pela gestão da unidade de saúde.

Os candidatos devem preencher o formulário disponível no site e enviar currículo e os documentos necessários para a participação. Segundo o edital, os documentos também podem ser entregues de forma presencial no Setor de Recursos Humanos do Herso, até as 12h do dia 8 de março. (confira as vagas abaixo)

Vagas disponíveis

Assistente Administrativo I (1 vaga para início imediato)

Assistente Administrativo III

Assistente Social

Auxiliar de Almoxarifado (1 vaga para início imediato)

Auxiliar de Coleta

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de Serviços Gerais

Biomédico (1 vaga para início imediato)

Enfermeiro

Enfermeiro II

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Instrumentador Cirúrgico

Jardineiro

Maqueiro

Motorista

Nutricionista

Pintor

Porteiro

Psicólogo hospitalar (1 vaga para início imediato)

Recepcionista I

Recepcionista II

Técnico Auxiliar de Regulação Médica

Técnico em Enfermagem

Técnico em Gesso

Terapeuta Ocupacional