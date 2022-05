Hospital de Santa Helena de Goiás abre inscrições para seleção com salários de até R$4 mil

O Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso), está com inscrições abertas para seleção de 18 profissionais. Os interessados devem ser inscrever no site do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados (IPGES), até o dia 29 de maio.

Os salários variam entre R$ 1.487,43 e R$ 4.310,24. As vagas ofertadas são duas para enfermeiro, uma para pintor e 15 de técnico de enfermagem. No site, está disponível o edital que determina a seleção e apresenta os requisitos necessários para o preenchimento das vagas.

O processo seletivo é realizado por etapas de análise curricular, prova de conhecimentos e entrevista presencial. A previsão é de que o resultado final seja publicado no dia 7 de julho.

Cadastro de reserva

Ocorrerá também a formação de cadastro reserva para 120 vagas, para os cargos de: assistente administrativo, auxiliar de coleta, auxiliar de farmácia, auxiliar de manutenção, biomédico, enfermeiro, fonoaudiólogo, instrumentador cirúrgico, jardineiro, pintor, psicólogo hospitalar, técnico em enfermagem, técnico em gesso, técnico em segurança do trabalho e terapeuta ocupacional.