Hospital de Urgências de Goiás oferece 87 vagas de emprego com salário de até R$ 5,2 mil

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) está com 87 vagas de emprego com salário que pode chegar a até R$ 5,2 mil, em Goiânia. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro. Há vagas para enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente administrativo, farmacêutico e outras (veja abaixo todas as vagas).

As vagas são para os níveis médio, técnico e superior e os candidatos podem concorrer se inscrevendo através do site do Instituto Cem, organização social que realiza o processo de recrutamento, seleção e contratação do Hugo.

De acordo com o edital, a avaliação dos candidatos será realizada em quatro etapas diferentes. Após preencher as informações solicitadas no formulário de inscrição, o interessado deverá anexar seu currículo. O processo será da seguinte forma:

1ª etapa: pré-classificação curricular

2ª etapa: análise curricular

3ª etapa: prova de conhecimentos gerais e específicos

4ª etapa: entrevista e avaliação psico-laboral

A carga horária varia de acordo com cada função, podendo ser de até 44 horas semanais. Vale lembrar que os salários variam entre R$ 1.380,00 até R$ 5.260,84, de acordo com cada vaga.

Prazos e datas do processo:

Abertura das inscrições 23/11 a 02/12

Resultado da pré-classificação curricular: 03/12

Publicação de candidatos para análise curricular 2º etapa: 05/12

Resultado da análise curricular: 07/12

Data da prova de conhecimentos gerais e específicos: 10/12

Divulgação dos resultados 3º etapa (provas): 12/12

Entrevista e teste psicolaboral: 14/12/2022/15/12 e 16/12

Divulgação do resultado preliminar da 4ª etapa: 3 dias úteis após a realização da 4º etapa, de forma gradativa

Prazo para recurso do processo seletivo: 48 horas após publicação do resultado da 4º etapa

Respostas do julgamento dos recursos: 48 horas após o recebimento do recurso

Cargos oferecidos:

Analista da Qualidade (1 vaga);

Analista de Recursos Humanos (1);

Assistente Administrativo Horário Comercial (8);

Assistente Administrativo (2);

Assistente de Almoxarifado (1);

Assistente de Departamento Pessoal (1);

Assistente de Diretoria (1);

Assistente de Farmácia (18)

Enfermeiro – Núcleo Seg do Paciente (1).

Enfermeiro – UTI (3);

Enfermeiro – Internação 2,3,4 (10);

Faturista Hospitalar (1);

Farmacêutico (1);

Fisioterapeuta (4);

Fonoaudiólogo (1);

Motorista Hospitalar (1);

Psicóloga (1);

Supervisor de Fisioterapia (1);

Técnico de Imobilização (1);

Técnico de Enfermagem – Internação 2,3,4 Andar (11);

Técnico de Enfermagem – Ambulatório (1);

Técnico de Enfermagem – Centro Cirúrgico (2); Técnico de Enfermagem – UTI (8);

Técnico de Enfermagem – Urgências (5);

Técnico de Segurança no Trabalho (1);

Técnico em Nutrição e Dietética (1).

A prova será realizada através de questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, que serão com questionamentos técnicos e específicos relacionados à rotina laboral de cada cargo escolhido pelo candidato.