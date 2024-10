Hospital Estadual de Doenças Tropicais abre processo seletivo para 11 cargos

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), abre processo seletivo para formação de cadastro reserva em 11 diferentes cargos, incluindo pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições acontecerão presencialmente nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2024, das 08 às 14 horas, na sede da unidade de saúde, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiás. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.

Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital 005/2024 (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos através do site www.isgsaude.org.br na aba “Trabalhe conosco”.

O processo seletivo contará com a avaliação curricular e prova oral. As etapas são classificatórias e eliminatórias. Os salários variam entre R$ R$ 1.596,33 e R$ 3.959,52.

Cadastro reserva para os seguintes cargos:

Analista de Gestão de Pessoas em Desenvolvimento

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Lavanderia

Condutor de Paciente – Maqueiro

Enfermeiro CME/CC

Motorista

Técnico de Laboratório

Técnico de TI

Terapeuta Ocupacional

Tutor de Psicologia