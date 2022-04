Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia oferece mais de 1,2 mil vagas de emprego

A partir do dia 1º de junho de 2022, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein assume a gestão do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). O termo de colaboração com a prefeitura foi assinado no final do mês passado.

Para dar início às atividades na unidade de saúde, a entidade oferece 1.294 vagas de emprego com salários de até R$ 9,5 mil. As oportunidades são para áreas assistenciais e administrativas.

Os interessados podem se inscrever no site do Einstein (einstein.br/carreiras).

Para a área assistencial, as inscrições vão até sábado, dia 30 de abril, e para a área administrativa, os interessados podem se inscrever até dia 2 de maio.

CARGOS

Área assistencial:

Analista Informações Gerenciais - Qualid. e Segurança

Analista Informações - Núcleo Interno de Regulação

Analista Laboratório

Analista Práticas Assistenciais - Qualid. e Segurança

Analista Práticas Qualidade e Segurança

Assistente Social

Auxiliar Cozinha

Auxiliar Farmácia

Auxiliar Transporte

Biomédico

Copeiro

Cozinheiro

Enfermeiro Ambulatório

Enfermeiro Bloco Operatório

Enfermeiro Centro de Imagens

Enfermeiro Clínica Médica Cirúrgica

Enfermeiro CME

Enfermeiro Emergência

Enfermeiro Epidemiologista

Enfermeiro Hemodinâmica

Enfermeiro Núcleo Interno de Regulação - NIR

Enfermeiro Pediatria

Enfermeiro UTI

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoáudiologo

Laboratorista

Lactarista

Líder Controle Leitos - NIR

Líder Farmácia

Nutricionista

Psicólogo Hospitalar

Supervisor Raio-X

Técnico Controle de Leitos - NIR

Técnico Enfermagem Ambulatório

Técnico Enfermagem Bloco Operatório

Técnico Enfermagem Centro de Imagens

Técnico Enf. Clínica Médica Cirúrgica

Técnico Enfermagem CME

Técnico Enfermagem Emergência

Técnico Enfermagem Hemodinâmica

Técnico Enfermagem Pediatria

Técnico Enfermagem UTI

Técnico Gesso

Técnico Nutrição

Técnico Raio X

Terapeuta Ocupacional

Área administrativa:

Analista Compras

Analista Custos

Analista Dados TI

Analista Faturamento

Analista Financeiro

Analista Informações

Analista Informações Gerenciais

Analista Negociação Contratos

Analista Negócios TI

Analista Planejamento e Logística

Analista Sistemas TI

Analista Suporte TI

Aprendiz

Assistente Administrativo

Assistente Atendimento

Auxiliar Almoxarifado

Comprador

Consultor Compliance

Especialista Financeiro

Enfermeiro do Trabalho

Estagiário Superior Recursos Humanos

Instrutor Treinamento

Líder Almoxarifado

Líder Atendimento

Médico do Trabalho

Secretária Executiva

Supervisor Atendimento

Supervisor Engenharia Clínica

Supervisor Facilities

Supervisor Manutenção

Supervisor Planejamento e Logística

Supervisor Segurança

Supervisor Segurança do Trabalho

Técnico Administrativo

Técnico Enfermagem do Trabalho

Técnico Meio Ambiente e Sustentabilidade

Técnico Segurança do Trabalho