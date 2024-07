HP abre 40 novas vagas para motorista de ônibus

A HP Transportes Coletivos, uma das concessionárias do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, está com 40 vagas de emprego abertas para motorista com experiência, com carga horária de 25 horas semanais. As chances também são para interessados em se formarem como motorista.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde, vale-alimentação, vale-transporte, apoio odontológico, nutricional, psicológico e fisioterapêutico, dentre outros.



Para motorista, é necessário ter CNH categoria “D” ou “E”; o EAR (Exerce Atividade Remunerada) no verso da CNH; e tenha feito o curso específico para condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros obrigatório para exercer a profissão. Para a oportunidade de formação de motorista, o interessado, além dos requisitos citados anteriormente, deve ter a disponibilidade de passar pelos treinamentos teórico e prático oferecidos pela empresa.



As inscrições deverão ser realizadas presencialmente na sede da HP Transportes Coletivos, localizada na Av. dos Alpes, 450 - Vila dos Alpes, Goiânia – GO. Os candidatos terão que estar com os seguintes documentos em mãos: CNH, identidade e carteira de trabalho. Para mais informações, entre em contato através do e-mail: vagas@hptransportes.com.br ou via WhatsApp no número (62) 98409-8504.