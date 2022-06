HP Transportes abre 130 vagas para motoristas de ônibus

A HP Transportes, uma das concessionárias do transporte público coletivo de Goiânia e Região Metropolitana, está com 130 oportunidades abertas para contratação de motoristas de ônibus e oferece também curso de formação de motoristas para pessoas que não possuam experiência. As vagas também são disponíveis para pessoas com deficiência.

O salário de motorista com carga horária de 25 horas semanais é R$ 1.325,21, com Vale-Alimentação no valor de R$ 455,69, vale-transporte (cartão funcional) e plano de saúde. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, CNH ‘D’ ou ‘E’ e EAR averbado. É obrigatório ter feito o curso vigente de condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros. Caso não tenha, o curso de formação é oferecido pela própria empresa.

Inscrições devem ser realizadas na sede da HP, localizada Avenida dos Alpes, número 450, Vila União, próximo ao Terminal Bandeiras, em Goiânia, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Interessados devem apresentar a CNH e as carteiras de trabalho.