HP Transportes vai contratar 66 motoristas para o CityBus

A HP Transportes, uma das concessionárias do transporte coletivo de Goiânia e região Metropolitana, está realizando processo seletivo para contratar 66 motoristas para o Citybus. A carga horária é de 44 horas semanais e o salário é de R$ 1.502,91, vale alimentação no valor de R$ 898,24, vale transporte, plano de saúde, além de atendimento odontológico, psicológico, nutricional e fisioterapêutico em parceria com o Sest Senat. Oportunidades também são válidas para pessoas com deficiência.

Entre os pré-requisitos, é desejável que o candidato (a) possua o ensino fundamental completo. É necessário ter CNH “D” ou “E” e EAR averbado [Exerce Atividade Remunerada, uma declaração do motorista de que, dentro da lista de veículos que está apto a conduzir (categorias A, B, C, D ou E), o faz profissionalmente ou como atividade remunerada] e ter o curso de condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros (vigente). Para os condutores que não possuem experiência, a empresa oferece um curso de formação de motoristas.

Para participar, o interessado deve ir até a Garagem Central da HP Transportes, munido de documentos pessoais, como CNH e carteira de trabalho, e preencher uma ficha de inscrição. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 11h45 e das 13h45 às 17h45. O local é na Avenida dos Alpes, 450, Setor União, próximo ao Terminal Bandeiras.

A empresa já está fazendo a triagem das fichas dos candidatos e processos seletivos com teste prático e entrevistas, com objetivo de efetivar as contratações no mês de setembro.

Curso – Para quem não possui o curso, a HP Transportes oferece a Formação de Motoristas, em parceria com o Sest Senat. São duas etapas: treinamento teórico no Sest Senat, presencial ou online (conforme orientação da equipe da HP), com duração de 5 dias, das 7h30 às 17h30; e treinamento prático na garagem central da HP, com duração de 5 dias, no turno matutino (das 8h às 12h) e ou turno vespertino (das 13h às 17h).

Os únicos custos estão envolvidos com o curso são referentes ao DUA (Documento Único de Arrecadação) para a averbação do curso na CNH e do exame teórico no Detran. Ambas no valor de R$35. O curso é gratuito para o aluno que for selecionado pela HP Transportes.

É bom ressaltar que, ao longo do Curso de Formação, não há qualquer vínculo trabalhista com a empresa. “Essa é uma oportunidade que oferecemos para que o profissional possa ingressar no mercado de trabalho com experiência”, informa a concessionária.

Para mais informações, o candidato pode acessar o site www.hptransportes.com.br ou os perfis da empresa nas redes sociais (@hptransportes).