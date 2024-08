Hugo abre processo seletivo para 390 postos de trabalho

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro da Cruz (Hugo), unidade do Governo de Goiás que está sob gestão emergencial do Einstein desde junho deste ano, abriu processo seletivo para vagas em diversos setores. As contratações serão realizadas em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas pelo site www.einstein.br/carreiras.

Ao todo, estão abertas 390 novas posições nas áreas assistencial, multiprofissional e administrativa. As vagas estão distribuídas entre diferentes cargos e funções, em frentes como práticas assistenciais, qualidade, transporte, assistência social, controladoria, jurídico, nutrição, enfermagem, entre outras.

A avaliação dos candidatos será feita em até quatro etapas: triagem, avaliação técnica (prova) quando aplicável, entrevista com a área de recursos humanos e entrevista com o(a) gestor(a) da área. Todas as vagas são inclusivas e estão abertas também para pessoas com deficiência.

Para se inscrever, o candidato deve realizar um cadastro inicial, preencher o formulário virtual, candidatar-se à vaga desejada e anexar os documentos obrigatórios para concorrer ao cargo pretendido. Os resultados e convocações para as próximas etapas devem ser acompanhados exclusivamente no site.

Confira as vagas: