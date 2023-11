Hugo abre seleção com 46 vagas e salários de até R$ 9,7 mil

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) está com inscrições abertas para um processo seletivo com 46 vagas para início imediato e formação de cadastro de reserva. São ofertadas vagas de níveis médio, técnico e superior para as áreas administrativa e assistencial (lista ao fim do texto).

As inscrições vão até as 14h da próxima sexta-feira (25) pelo site do Hugo. A contratação será realizada pelo Instituto Cem, responsável pela gestão do hospital. Os salários variam entre R$ 1.380 e R$ 9.750, com adicional de insalubridade de 20%, sobre o valor do piso de cada categoria.

O processo de Seleção e Contratação de Pessoal é composto por quatro etapas sendo elas pré-classificação curricular, análise curricular, prova de conhecimentos gerais e específicos e entrevista e avaliação psico-laboral.

O resultado da pré-classificação curricular será divulgado no dia 26 de novembro após as 16h. O edital completo está disponível no site do hospital.

Confira as vagas

Analista Administrativo

Analista Financeiro

Analista De Compras

Analista De Contratos

Analista De Departamento Pessoal

Analista De Qualidade

Analista De Recursos Humanos

Analista De Tecnologia Da Informação Senior

Assistente Administrativo Comercial

Assistente Administrativo 12/36 Diurno

Assistente Administrativo 12/36 Noturno

Assistente De Almoxarifado

Assistente De Diretoria

Assistente De Departamento Pessoal

Assistente De Ouvidoria

Assistente De Atendimento

Assistente De Farmácia 12/36 Diurno

Assistente De Farmácia 12/36 Noite

Assistente De Rh

Assistente Financeiro

Assistente Social Matutino

Assistente Social Vespertino

Assistente Social 12 Hs Diurno

Assistente Social 12 Hs Noturno

Auxiliar De Saúde Bucal

Auxiliar De Atendimento

Auxiliar De Serviços Gerais

Biblioteconomista

Biomedico 12/36 Diurno

Biomedico 12/36 Noturno

Biomedico Horário Comercial

Dietista 12/36 – Diurno

Encarregado Administrativo

Encarregado De Departamento Pessoal

Encarregado De Recursos Humanos

Encarregado De Manutencao

Encarregado Apoio Operacional

Enfermeiro (A) - Ambulatório - Horário Comercial

Enfermeiro (A) - Centro Cirurgico 12/36 Diurno

Enfermeiro (A) - Centro Cirurgico 12/36 Horário Comercial

Enfermeiro (A) - Centro Cirurgico 12/36 Noturno

Enfermeiro (A) - Nucleo Seg Do Paciente - Horário Comercial

Enfermeiro (A) - Nhe - Horário Comercial

Enfermeiro (A) Nucleo Interno De Regulação – 12/36 Diurno

Enfermeiro (A) Nucleo Interno De Regulação – 12/36 Noturno

Enfermeiro (A) Nucleo Interno De Regulação - Horário Comercial

Enfermeiro (A) - Sala De Vacina - Horário Comercial

Enfermeiro (A) - Uti 12/36 Diurno

Enfermeiro (A) - Uti Horário Comercial

Enfermeiro (A) - Uti 12/36 Noturno

Enfermeiro (A) Auditor

Enfermeiro (A) Cme

Enfermeiro (A) Cme 12/36 Diurno

Enfermeiro (A) Cme 12/36 Noturno

Enfermeiro (A) Curativo Horário Comercial

Enfermeiro (A) Curativo 12/36 Diurno

Enfermeiro (A) Do Trabalho