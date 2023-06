Hugol abre processo seletivo com 190 vagas de auxiliar de higiene

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) está como inscrições abertas ao processo seletivo com 191 vagas de auxiliar de higiene e salário de R$ 1.313,31.

As inscrições podem ser feitas até domingo (02/07), pela internet, ou presencialmente na unidade de saúde do Governo de Goiás ou na sede da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), organização social que administra o Hugol e que também é responsável pelo certame.

Para fazer a inscrição on-line, os interessados devem acessar o site da Agir, em www.agirsaude.org.br, clicar no ícone Trabalhe Conosco e, em seguida, em Área do Candidato. Veja o edital.

Já quem preferir ou precisar fazer a inscrição presencial tem de procurar o setor de recursos humanos da Agir – no 20° andar Edifício Lozandes Design Corporativo, na Av. Professor Olinda com Av. PL3, quadra H4, Lts 1 a 3, Parque Lozandes – ou do Hugol, na Av. Anhanguera, 14.527, S. Santos Dumont.

Para oferecer apoio a quem precisar para realizar as inscrições, estão disponíveis os telefones (62) 3995-5435 ou (62) 3995-5429. Os atendimentos serão realizados até sexta-feira (30/06), das 08h às 12h e das 14h às 18h.