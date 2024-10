Iafas abre 70 vagas de auxiliar de limpeza para área da saúde

O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas), que atua como intermediário entre trabalhadores e empregadores, está cadastrando currículos para vagas de emprego para preencher 70 oportunidades abertas, para atuação de auxiliar de limpeza hospitalar na área da saúde.

A seleção também é aberta à Pessoas com Deficiência, com desejável nível de experiência. O regime de trabalho será por escalas - 12h por 36h -, com salário de R$ 1.500,00, além de benefícios, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.



Para fazer sua inscrição, basta o interessado entrar em contato com o Iafas pelo WhatsApp, por meio do número (62) 3988-3400, informando o desejo pela vaga. Outras informações poderão ser obtidas também pelo email iafas@iafas.org.br ou pelo próprio WhatsApp.

O Instituto está localizado na Rua 94 A, Setor Sul, em Goiânia, com horário de atendimento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.