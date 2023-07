IBGE abre processo seletivo com 300 vagas para Goiás com salários de até R$ 3,1 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta terça-feira (4) um processo seletivo para contratação de 300 pessoas que vão trabalhar em 27 municípios goianos. As inscrições vão até dia 19 de julho pelo site do instituto, e taxa é de R$ 42,20.

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). As provas serão aplicadas no dia 17 setembro nos municípios onde estão previstas s vagas. O salário para APM é de R$ 1.387,50 e para SCQ é de R$ 3.100,00. Ambos receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado. O processo seletivo são para as cidades de Anápolis; Aparecida de Goiânia; Catalão; Ceres; Formosa; Goiânia; Goiás; Inhumas; Iporá; Itumbiara; Jaraguá; Jataí; Luziânia; Morrinhos; Pires do Rio; Porangatu; Posse; Quirinópolis; Rio Verde e Uruaçu.

APM - 271 vagas distribuídas em 20 municípios. Atribuições:

Visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística;

Realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo preestabelecido;

Entregar e(ou) transmitir ao seu superior os questionários preenchidos ou enviados por meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e segundo normas técnicas;

Dar suporte à realização e(ou) à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas de natureza estatística, identificando, quando necessário, as alterações da divisão político-administrativa.

SCQ - 29 vagas, distribuídas em 7 municípios. Atribuições:

Organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho;

Gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos;

Acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação;

Controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, de elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento;

Organizar e coordenar atividades, interagindo de maneira construtiva com as equipes executoras;Visitar unidades de coleta de qualquer natureza;

Realizar e(ou) agendar entrevistas presencias ou por telefone, de acordo com as instruções recebidas;

Realizar avaliação técnica dos questionários coletados, a partir dos critérios definidos e(ou) instruções recebidas, segundo normas técnicas e metodologias específicas;

Zelar pela qualidade do dado coletado utilizando conhecimentos técnicos e instruções recebidas.

Acesse os editais completos clicando nos links abaixo:

>>Edital para APM

>>Edital para SCQ