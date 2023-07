IBGE abre processo seletivo em Goiânia com salário de R$ 3,1 mil

Estão abertas as inscrições do processo seletivo simplificado para o cargo de Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São cinco vagas para Goiânia, com salário de R$ 3.100. As inscrições têm taxa de R$ 30 e devem ser feitas pelo site www.selecon.org.br, até o dia 13 de agosto.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 24 de setembro. O resultado final do processo seletivo está previsto para 25 de outubro. Para participar é necessário ter ensino médio completo.

O conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia. São 20 questões de Língua Portuguesa, 20 de Geografia, 15 de Matemática e Raciocínio Lógico e 5 de Ética no Serviço Público, totalizando 60 questões.

Segundo o IBGE, a previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado. O contratado deverá cumprir carga horária semanal de 40 horas e receberá benefícios como auxílio-alimentação, no valor de R$ 658, auxílio transporte e auxílio pré-escolar.