IBGE lança novo processo seletivo com mais de 400 vagas para Goiás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou um novo processo seletivo com 449 vagas para recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. As oportunidades são para trabalhar no Censo 2022, em Goiás.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira (16) de forma presencial nos postos do instituto, descritos no Anexo I do edital. Também é necessário preencher e assinar um formulário de inscrição para entregar, disponível no Anexo III do edital.

Para os interessados na vaga de recenseador, é preciso ter ensino fundamental completo. A remuneração será por produção que é calculada por setor censitário, conforme taxa fixada. O candidato pode simular valores de remuneração pela internet, no site do IBGE.

A função de recenseador tem jornada de trabalho recomendável de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

Agente Censitário

Além das vagas para recenseador, o edital também oferece oportunidades para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Estes outros dois cargos exigem que o candidato tenha o ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o prazo de contratação é de até cinco meses, podendo ser prorrogado.

Os salários são de R$ 2.100 para agente censitário municipal, que tem por função gerenciar o trabalho no posto de coleta, e de R$ 1.700 para agente censitário supervisor, que tem por função supervisionar e orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos em campo.

A inscrição para agente censitário é única. Os candidatos com as melhores classificações serão selecionados para as vagas de agente censitário municipal. Aos demais candidatos classificados, serão oferecidas as vagas de agente censitário supervisor.