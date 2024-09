Idtech abre processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) anunciou o Processo Seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados pela Previdência Social. As inscrições, que são gratuitas, devem ser realizadas deste sábado, 28 de setembro, até 27 de outubro e visam à contratação imediata, além da formação de um cadastro de reserva.

Os selecionados poderão atuar no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG e no Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Prof. Nion Albernaz, unidades geridas pelo Idtech. O Instituto reforça seu compromisso com a inclusão e a diversidade em todos os projetos geridos pela instituição.



Os interessados devem se inscrever pelo site na seção “Trabalhe Conosco”, e acessar o edital nº 011/2024 com todas as informações sobre a seleção e link para inscrição. O suporte para inscrições pode ser solicitado por telefone, pelo número 62 3209-9729, ou via WhatsApp, pelo número (62) 3209-9730, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Avaliação

A seleção será por avaliação curricular e entrevista por competência, que poderão ser presenciais ou online. Os salários variam de R$ 1.788,60 a R$ 8.654,76, e os contratados serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com benefícios que incluem alimentação, seguro de vida e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).



Os candidatos devem acompanhar os resultados e convocações do processo seletivo exclusivamente pelo site do Idtech. O cronograma completo, com as datas das etapas do processo seletivo, também está disponível no mesmo endereço.



Este processo seletivo é destinado exclusivamente a PcD, conforme as definições estabelecidas nas Leis Federais nºs 7.853/89, 13.146/2015, 12.764/2012, 14.126/2021, e nos Decretos nº 3.298/1999 e nº 5.296/2004. Também são elegíveis os reabilitados que possuam o Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS.



Confira os cargos disponíveis:

Analista em Saúde

- Assistente Social

- Biomédico

- Enfermeiro/Hemoterapia

- Enfermeiro/Clínicas

- Enfermeiro/CTI

- Farmacêutico/Clínico

- Farmacêutico/Hospitalar

- Fisioterapeuta

- Fonoaudiólogo

- Médico Generalista

- Nutricionista

- Psicólogo/Hospitalar

- Terapeuta Ocupacional



Técnico em Saúde

- Enfermagem / Clínicas

- Enfermagem / CTI

- Enfermagem / Hemoterapia

- Podólogo

- Técnico em Laboratório

- Técnico em Nutrição

- Técnico em Segurança do Trabalho



Auxiliar Administrativo Júnior

- Farmácia

- Recepção

- Almoxarife



Auxiliar administrativo Pleno

- Departamento Pessoal

- Generalista