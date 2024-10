​Idtech abre processo seletivo para o Hemocentro Regional de Rio Verde

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), responsável pela gestão da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo, anuncia a abertura de um Processo Seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva para atuar no Hemocentro Regional de Rio Verde Janielly Regina do Nascimento – HEMOGO Rio Verde.



As inscrições podem ser realizadas de 4 a 7 de outubro neste site, na seção “Trabalhe Conosco”. Os interessados devem acessar o edital nº 012/2024, onde encontram o link para inscrição e todas as informações sobre a seleção. A inscrição é gratuita.



Há vagas disponíveis para o cargo de Analista em Saúde/Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico, com salário de R$ 5.035,00. As oportunidades também são inclusivas, sendo oferecidas para pessoas com deficiência (PcD).



A avaliação dos candidatos ocorrerá em duas etapas: Avaliação de Conhecimentos Gerais e/ou Específicos, realizada online, e Avaliação Curricular, seguida de Entrevista por Competência, também online.



Os selecionados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão acesso a benefícios específicos de acordo com a carga horária e local de trabalho, incluindo alimentação, seguro de vida e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).



Os candidatos devem acompanhar os resultados e as convocações do processo seletivo exclusivamente pelo site. O cronograma completo, com as datas das etapas do processo seletivo, está disponível no edital no mesmo endereço eletrônico.