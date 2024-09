Idtech abre processo seletivo para unidades de saúde em Goiânia, Ceres e Iporá

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) abre Processo Seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os interessados devem se inscrever até segunda-feira (23), pelo site http://idtech.org.br, na seção “Trabalhe Conosco”, e acessar o edital onde está disponível o link para inscrição, que é gratuita.

Os profissionais poderão atuar em Goiânia, no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) ou no Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Prof. Nion Albernaz, da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo, unidades geridas pelo Idtech, em Ceres, no Hemocentro Regional e em Iporá, na Unidade de Coleta e Transfusão – UCT.



A avaliação dos candidatos será realizada por meio de Avaliação de Conhecimentos Gerais e/ou Específicos (On-line) e Avaliação Curricular, Avaliação Psicológica e/ou Dinâmica em Grupo e Entrevista por Competência (Presencial ou On-line).



Os salários vão de 1.788,60 a 11.589,59. Os selecionados serão contratados em regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão benefícios específicos de acordo com a carga horária e local de trabalho, relativos à alimentação, além de seguro de vida e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).



Os candidatos devem acompanhar os resultados e as convocações do processo seletivo, exclusivamente, pelo site. O cronograma completo, com datas das etapas do processo seletivo, está disponível no edital no mesmo endereço eletrônico. No interior, as vagas são para os cargos de biomédico, farmacêutico e enfermeiro (a). Veja abaixo as oportunidades disponíveis em Goiânia.



Confira os cargos

Analista em Saúde - Assistente Social

Analista em Saúde - Enfermeiro/Transplante de Medula Óssea

Analista em Saúde - Enfermeiro/Transplante e Hemodiálise

Analista em Saúde - Enfermeiro/Qualidade

Analista em Saúde - Fisioterapeuta

Analista em Saúde - Fonoaudiólogo

Analista em Saúde – Médico Hematologista

Analista em Saúde - Médico Intensivista

Analista em Saúde - Psicólogo/Hospitalar

Assistente em Biblioteconomia Júnior

Auxiliar Administrativo Júnior/Farmácia

Auxiliar Administrativo Junior/Recepção

Auxiliar Administrativo Pleno/Dpto Pessoal

Técnico em Saúde - Enfermagem/Transplante de Medula Óssea

Técnico em Saúde - Enfermagem/Clínicas

Técnico em Segurança do Trabalho