IFG abre concurso para professores e técnicos

Estão abertas as inscrições para o concurso público para professores e técnicos-administrativos no Instituto Federal de Goiás (IFG). Elas vão até dia 30 de setembro e são feitas pelo o site. As oportunidades são para 38 diferentes cargos.



O concurso será realizado para preencher vagas para técnicos-administrativos nível médio/técnico, técnicos-administrativos nível superior e para docentes. São exigidas formação nos níveis médio/técnico e superior, conforme área de atuação.



O valor da inscrição é de R$ 120 para técnicos-administrativos nível médio ou técnico; de R$ 140 para técnicos-administrativos nível superior, e de R$ 150 para docentes. A prova objetiva será realizada no dia 16 de outubro, em Goiânia. Docentes terão outras etapas.



Para técnicos-administrativos de nível D a remuneração é de R$ 2.446,96 e para técnicos-administrativos - nível E o vencimento é de R$ 4.180,66. Para professores a remuneração pode chegar até R$ 9.616,18, conforme titulação.



Em caso de dúvidas, informações podem ser solicitadas pelo e-mail: candidato.iv@ufg.br. Veja a seguir todas as vagas ofertadas:

Técnicos-Administrativos - Nível D (Médio/Técnico)

Assistente em Administração;

Técnico em Agropecuária;

Técnico de Laboratório/Artes Visuais;

Técnico de Laboratório/Audiovisual;

Técnico de Laboratório/Biologia;

Técnico de Laboratório/Ciências;

Técnico de Laboratório/Eletrotécnica;

Técnico de Laboratório/Física;

Técnico de Laboratório/Mecânica;

Técnico de Laboratório/Nutrição e Dietética.



Técnicos-Administrativos - Nível E (Superior)

Analista de Tecnologia da Informação;

Arquivista;

Assistente Social;

Bibliotecário-Documentalista;

Contador;

Médico;

Pedagogo;

Psicólogo;

Técnico em Assuntos Educacionais;

Tecnólogo/Área Design Gráfico.



Docentes

Administração;

Agrimensura e Cartografia;

Agronomia;

Biologia;

Cinema;

Engenharia Civil/Hidráulica;

Engenharia de Produção;

Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos - EEI;

Engenharia Mecânica/Fabricação e Materiais;

Engenharia/ Sistemas de Controle;

Física;

Geologia;

Letras Português;

Letras Português/Inglês;

Letras Português/ Libras;

Meio Ambiente;

Química;

Química/Biotecnologia;

Transportes.