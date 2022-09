IFG abre inscrições do concurso para professores e técnicos com salários de até R$ 9,5 mil

As inscrições do concurso público do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) estão abertas a partir desta terça-feira (13) até o dia 30 de setembro. O edital oferece 76 vagas para técnicos administrativos e professores, com salários de até R$ 9,5 mil. Os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Verbena.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para técnicos administrativos de nível médio ou técnico, R$ 140 para técnicos administrativos de nível superior e R$ 150 para os candidatos a professores.

As provas objetivas para os cargos de técnicos administrativos serão realizadas no dia 16 de outubro. Já para os professores, será uma prova dissertativa também no dia 16 e depois uma prova de desempenho didático entre os dias 19 a 21 de novembro. A prova de títulos, para comprovar a escolaridade, será feita pelo upload dos títulos no sistema.

São 28 vagas para os cargos de técnicos administrativos de nível médio ou técnico, com salário de R$ 2.446,96. Para técnicos administrativos de nível superior são 20 vagas, com remuneração de R$ 4.180,66.

Para os professores, são oferecidas 28 vagas com salários que podem chegar até R$ 9.585,67, conforme a titulação (especialização, mestrado ou doutorado na área).

Vagas disponíveis

- Técnicos administrativos - Nível médio ou técnico

- Assistente em Administração

- Técnico em Agropecuária

- Técnico de Laboratório/Artes Visuais

- Técnico de Laboratório/Audiovisual

- Técnico de Laboratório/Biologia

- Técnico de Laboratório/Ciências

- Técnico de Laboratório/Eletrotécnica

- Técnico de Laboratório/Física

- Técnico de Laboratório/Mecânica

- Técnico de Laboratório/Nutrição e Dietética

- Técnicos administrativos - Nível superior

- Analista de Tecnologia da Informação

- Arquivista

- Assistente Social

- Bibliotecário-Documentalista

- Contador

- Médico

- Pedagogo

- Psicólogo

- Técnico em Assuntos Educacionais

- Tecnólogo/Área Design Gráfico

- Professores

- Administração

- Agrimensura e Cartografia

- Agronomia

- Biologia

- Cinema

- Engenharia Civil/Hidráulico

- Engenharia de Produção

- Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos - EEI

- Engenharia Mecânica/Fabricação e Materiais

- Engenharia/ Sistemas de Controle

- Física

- Geologia

- Letras Português

- Letras Português/Inglês

- Letras Português/Libras

- Meio Ambiente

- Química

- Transportes