IFG abre processo seletivo para professor com salário de quase R$ 6 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), vai abrir inscrições para preencher vagas de professor temporário. O processo seletivo é destinado para as unidades de Valparaíso e Luziânia, a remuneração divulgada varia de acordo com o nível de graduação e especialização do candidato ficando entre R$ 2.236,32 a 5.831,21.

No edital publicado nesta segunda-feira (26) no site do IFG, contam duas vagas para cada unidade. Em Valparaíso de Goiás, na Região Leste, o processo seletivo é para Engenharia Elétrica com 1 vaga e 1 vaga para Matemática com carga de 40 horas semanais. Para Luziânia tem 1 vaga para Matemática com 20 horas semanais e 1 vaga para ministrar Química com 40 horas semanais.

Quem se interessar em concorrer por uma das vagas oferecidas deve entrar no site do IFG e procurar o edital específico de cada unidade para fazer a inscrição. Nas duas a taxa cobrada é de R$ 40 , mas os prazos de pagamento e datas para enviar os dados mudam de acordo com o campus escolhido. Veja abaixo.

Luziânia:

Incrições: de 29/12/2022 até 23h59min do dia 11/01/2023.

Valor: R$ 40

Área: Matemática - 1 vaga - 20h semanais

Química - 1 vaga - 40h semanais

Edital e inscrição: www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto

Valparaíso de Goiás:

Incrições: de 29/12/2022 até 23h59min do dia 11/01/2023.

Valor: R$ 40

Área: Matemática - 1 vaga - 40h semanais

Engenharia Elétrica - 1 vaga - 40h semanais

Edital e inscrição: www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto