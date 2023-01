IFG abre seleção para professores substitutos com salários de R$ 5,8 mil

O Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu seleção para professores. As vagas são para substitutos temporários. São cinco vagas. Uma é destinada a candidatos com deficiência. Outra é destinada para negros. As inscrições vão de 5 de janeiro a 9 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 40 e os interessados devem se inscrever por meio do site da instituição.

Os salários variam de R$ 3.130,85 para candidatos com graduação até R$ 5.831,21 para doutores que vão atuar 40 horas semanais e de R$ 2.236,32 para candidatos com graduação até R$ 3.522,21 para doutores que vão atuar 20 horas semanais.

A seleção da IFG será feita em duas etapas: análise de títulos, que tem caráter eliminatório e classificatório; e prova de desempenho didático com arguição.

Confira as vagas disponíveis:

São oferecidas vagas para professor de Letras/Língua Portuguesa, com carga horária de 40 horas; Ciência da Computação/Desenvolvimento de Sistema, com carga horária de 20 horas; Engenharia de Minas, com 20 horas semanais. A vaga para PCD é destinada a Engenharia de Transporte/Planejamento de Transporte. São 20 horas semanais. A vaga para candidato negro é destinada a Arquitetura e Urbanismo e são 20 horas semanais.

O resultado preliminar da prova de desempenho didático será publicado no dia 27 de fevereiro, com prazo para recurso no dia 28. Os candidatos que se inscreverem na cota racial deverão participar do procedimento de heteroidentificação no dia 2 de março, cujo resultado preliminar será disponibilizado no dia 3 de março. A data prevista para a divulgação do resultado final da seleção é dia 7 de março.

Todos os detalhes do processo seletivo podem ser conferidos no edital.