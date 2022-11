IFG Aparecida contrata intérpretes de Libras temporários

Estão abertas as inscrições para contrato de três tradutores/intérpretes de Libras para o Câmpus Aparecida de Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG). Elas podem ser feitas até o dia 4 de dezembro por meio deste site e a taxa é de R$ 40.



As vagas são oferecidas para pessoas que tenham curso de Bacharelado em Letras-LIBRAS; ou Graduação em Letras: tradução e interpretação em LIBRAS/Português; ou curso superior + certificação de proficiência em tradução e interpretação de LIBRAS-Português-LIBRAS. A remuneração é de R$ 4.180,67, para carga horária de 40 horas semanais.



A seleção acontecerá em duas etapas: análise de títulos e prova de Desempenho na Tradução e Interpretação da Libras / Língua Portuguesa. Informações sobre a pontuação na análise de títulos e sobre a prova de desempenho podem ser conferidas no edital.



Os candidatos aprovados na análise de título receberão por e-mail o link da sala do Google Meet, com a data e o horário da prova de desempenho na Tradução e Interpretação da LIBRAS / Língua Portuguesa. Os candidatos selecionados terão contrato com validade 6 meses a dois anos, conforme o interesse da administração.