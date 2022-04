IFG contrata professores e intérpretes de Libras

Começaram nesta quarta-feira (20) e vão até dia 7 de maio as inscrições para contrato de três professores substitutos e de quatro tradutores/intérpretes de Libras para o Câmpus Aparecida de Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG).

As vagas para professor substituto são nas áreas de Informática, Química e Sociologia, sendo uma vaga para cada área. O salário varia de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21, dependendo da titulação do profissional. A inscrição custa 40 reais e é feita no site da instituição.

As vagas para tradutor/intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras são oferecidas para pessoas que tenham curso de Bacharelado em Letras-Libras ou graduação em Letras: tradução e interpretação em Libras/Português. Também podem participar quem tem curso superior e certificação de proficiência em tradução e interpretação de Libras. A remuneração é de R$ 4.180,67. A inscrição, que custa 40 reais, é feita no site do IFG, pelo link www.ifg.edu.br/concursos/tradutor.

Os editais com informações sobre carga horária e como serão aplicadas as provas, além de outras informações, estão disponíveis no site do IFG, na aba “concursos”.