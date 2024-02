Incorporadora está com 58 vagas de trabalho abertas

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no final de janeiro, apontam que o Brasil fechou 2023 com mais de 1,48 milhão de empregos com carteira assinada. Foram 1.483.598 novas vagas criadas no ano.

O resultado foi positivo nos cinco grandes grupamentos econômicos e nas 27 Unidades da Federação. A Construção Civil, com um saldo de 158.940 (+6,6%) de empregos, foi a terceira desses grupos.

Em 2024 o setor tem tudo para se manter como um grande gerador de postos de trabalho oficiais. Em Goiânia, a Opus Incorporadora possui 16 obras em andamento atualmente e sempre disponibiliza oportunidades de emprego com carteira assinada.

No momento, a empresa está com 58 vagas abertas para os seguintes cargos:

40 Ajudantes

04 Encarregados

02 Carpinteiros

08 Pedreiros

02 Gesseiros

02 Sinaleiros

Quem se interessar em alguma das oportunidades pode ir pessoalmente na Central de Contratações da incorporadora, situada na Cidades Opus que fica na esquina da Rua T-57 com a Rua T-36, no Setor Bueno, entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9841-7506 ou enviar o currículo para o e-mail curriculo@opus.inc. Além do salário, a empresa também oferece benefícios.