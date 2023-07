Incorporadora está com 90 vagas de emprego abertas em Goiânia

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) a economia brasileira gerou 155,27 mil empregos com carteira assinada em maio deste ano, segundo divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no final do mês de junho. A construção civil foi responsável por quase 28 mil postos de trabalho pelo País.

Em Goiânia, a Opus Incorporadora está contribuindo com esse saldo positivo de emprego, pois está com 15 obras em andamento na capital. Atualmente, está com 90 oportunidades de trabalho abertas, sendo 35 vagas para carpinteiros e 55 para serventes. Além disso, outros 15 postos para jovem aprendiz (preferencialmente para a faixa entre 18 e 24 anos) também estão disponíveis.

Os interessados em qualquer uma dessas oportunidades podem se dirigir à Central de Contratações da Opus Incorporadora, que se localiza na obra do Gyro Rooftop, situado na Rua 139 com a 146, n° 208, no Setor Marista. É preciso estar munido com os documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Serviço: Oportunidades de trabalho

35 vagas para carpinteiro

55 vagas para servente

15 vagas jovem aprendiz

Para se candidatar: Ir à Central de Contratações da Opus Incorporadora - na Rua 139 com a 146, n° 208, no Setor Marista.

Levar: Documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.