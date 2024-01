Incorporadora possui 23 vagas de emprego abertas em Goiânia

Que tal começar 2024 com a carteira de trabalho assinada? Ano novo, emprego novo. Uma área que sempre está de braços abertos para receber novos trabalhadores é a construção civil, setor que segue em alta neste ano. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) projeta um aquecimento nas obras no primeiro semestre e prevê que o crescimento do setor deva ficar em 1,3%.

Em Goiânia, o setor continua aquecido. A Opus Incorporadora está com 15 obras em andamento e sempre aberta para novas contratações. Atualmente a empresa possui 23 oportunidades de trabalho disponíveis. Confira a seguir:

2 - Ajudantes de Cremalheira

3 - Ajudantes de Limpeza

4 - Ajudantes

3 - Ajudantes de carpintaria

1- Ajudante de martelete

1 - Encarregado de obra (acabamento)

2 - Encarregados de obra (bruta)

2 - Gesseiros

2 - Pedreiros

1 - Mestre de obras

2 - Sinaleiros

Interessados em alguma das vagas devem entrar em contato por meio do WhatsApp da Central de Contratações Opus: (62) 9 9841-7506.