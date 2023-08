Incorporadora possui 65 vagas abertas em Goiânia

A Opus Incorporadora está com 65 vagas de emprego abertas em suas obras em Goiânia distribuídas da seguinte forma: servente (40 postos), carpinteiro (8), servente de martelete (6), pintor (4), encarregado (2), eletricista (2), encanador (2) e meio oficial de carpinteiro (1).

Interessados devem deixar o currículo diretamente na Central de Contratações da Opus, situada ao lado da obra do Gyro Rooftop, que fica na Rua 139 esquina com a Rua 146, nº 208, no Setor Marista. Há ainda a possibilidade de envio pelo WhatsApp 62998417506.

Prorrogação

A construtora também prorrogou as inscrições para o seu Programa de Estágio 2023/2. Estudantes de engenharia civil, arquitetura, administração, contabilidade e direito podem se inscrever até esta quarta-feira, 23 de agosto, para concorrer a uma das 15 vagas ofertadas. A inscrição acontece ao preencher o formulário disponível neste link.

A empresa tem flexibilidade de horário para que o aluno consiga conciliar o estágio com sua graduação, concede vale-transporte e bolsa de um salário mínimo. No decorrer do estágio, os estudantes desenvolvem projetos e treinam autonomia, liderança e trabalho em equipe.

Os estagiários também participam de todos os treinamentos disponibilizados pela Opus Incorporadora - que já ganhou o Prêmio IEL de Estágio duas vezes - e, a partir de seis meses na empresa, podem participar de qualquer processo interno.