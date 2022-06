Indústria alimentícia em Aparecida de Goiânia abre vagas de trabalho

A GSA Alimentos, indústria localizada no Polo Industrial de Aparecida de Goiânia, está com vagas em aberto. São 30 oportunidades para auxiliar de produção. As vagas operacionais são para os turnos matutino, vespertino e noturno.

A empresa também conta com cinco oportunidades para Aparecida de Goiânia e região para promotor de vendas. Homens e mulheres podem se candidatar. Não é exigida experiência, mas é necessário ter habilitação e moto própria.

Há também duas vagas para consultora de vendas. É desejável que o candidato tenha experiência na área de atuação de televendas.

Estágio

A GSA Alimentos oferece também oportunidades para estudantes universitários que precisam de estágio obrigatório. Uma é para o curso de técnico em Segurança do Trabalho e a outra para alunos de Química, para trabalhar na área da garantia da qualidade., com carga horária de 20 horas.

Os interessados em qualquer vaga devem enviar o currículo para curriculo@grupogsa.com.br.

A empresa é especializada na fabricação de macarrão instantâneo, refrescos em pó, salgadinhos, mistura para sopão, pipoca para micro-ondas e misturas para bolo. Fundada em 1984, a GSA é administrada por Sandro Marques Scodro. Neste período, a empresa cresceu e adquiriu novas marcas e produtos. A GSA é responsável pelos produtos das marcas Refreskant, Sandella, Velly, Produtos Paulista, Icebel, Yolle, Sanditos, SanChips e Dona Raiz.