Indústria alimentícia oferece mais de 600 vagas de emprego em Nova Veneza

A São Salvador, empresa conhecida pelas marcas SuperFrango e Boua, está expandindo sua unidade em Nova Veneza e oferecendo mais de 600 vagas de emprego. As oportunidades contemplam uma variedade de áreas e estão disponíveis tanto para candidatos com experiência quanto para aqueles que estão em busca do primeiro emprego.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer no dia 22 deste mês à Igreja Assembleia de Deus Ministério Vida, localizada na Avenida José Inácio Sobrinho, Quadra 4A, Lote 01 e 02, Setor Noroeste, Nova Veneza. O horário de atendimento será das 8h às 16h.

As vagas contemplam áreas como produção, logística, administrativo, vendas, atendimento ao cliente, entre outras.

A ação faz parte do programa Adial Talentos, uma iniciativa da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial) que visa promover a empregabilidade e o desenvolvimento profissional da população.