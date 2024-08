Indústria de laticínios abre duas vagas com salários a partir de seis mil reais

A Marajoara Laticínios, uma das mais tradicionais indústrias goianas com sede em Hidrolândia-GO, está com vagas abertas para profissionais com formação superior em zootecnia ou veterinária. Os salários começam a partir de R$6 mil, fora os benefícios.

Confira os detalhes das vagas e envie seu currículo pelo e-mail: curriculos@marajoaralaticinios.com. Para obter mais informações, chame no WhatsApp: (62) 99660-5802.

Gerente de Política Leiteira

Faixa salarial: de R$ 8.000,00 a R$ 9.000,00

Especialização: graduação em Veterinária ou Zootecnia

Regime de contratação: CLT (Efetivo)

Carga horária: 44h semanais

Benefícios: Seguro saúde; assistência médica; medicina em grupo; assistência odontológica; seguro de vida em grupo; carro fornecido pela empresa; estacionamento; combustível; celular fornecido pela empresa; transporte fornecido pela empresa.

Supervisor de Campo

Faixa salarial: R$ 6.000,00

Especialização: graduação em Veterinária ou Zootecnia

Regime de contratação: CLT (Efetivo)

Carga horária: 44h semanais

Benefícios: Seguro saúde, assistência médica / medicina em grupo, assistência odontológica, seguro de vida em grupo, carro fornecido pela empresa, estacionamento, combustível, celular fornecido pela empresa, transporte fornecido pela empresa.