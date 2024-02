Indústria de laticínios goiana oferece oportunidades de emprego em Hidrolândia, Pontalina e Silvânia

Com 36 anos de mercado, a indústria Marajoara Laticínios está com cinco oportunidades de emprego em aberto. A empresa, com sede em Hidrolândia (Região Metropolitana de Goiânia), também está contratando colaboradores para atuarem em outras duas cidades do interior: Silvânia e Pontalina.

Ao todo são cinco vagas, com salários que variam entre R$2.858 e R$6.000. Também são oferecidos benefícios como assistência médica e odontológica e seguro de vida em grupo.

As oportunidades para Hidrolândia são duas vagas para motorista com habilitação tipo D e uma vaga para supervisor de campo, que requer formação em Medicina Veterinária ou Zootecnia. Já para Silvânia e Pontalina, as ofertas de trabalho também são para supervisor de campo.



Os interessados podem acessar o site marajoaraalimentos.com.br e cadastrar o seu currículo ou enviar mensagem para o endereço de e-mail curriculos@marajoaralaticinios.com.br. Para o cargo de motorista, em específico, os candidatos podem também entrar em contato pelo número de WhatsApp (62) 99956-3008.



Confira a seguir, mais detalhes sobre as oportunidades de emprego oferecidas pela Marajoara, para atuação em Hidrolândia, Pontalina e Silvânia:



Hidrolândia

● 02 vagas para motorista, com habilitação categoria D. É desejável curso de transporte de passageiros. A empresa oferece salário de R$2.858 +5% de assiduidade, além de benefícios como alimentação, ajuda de custo transporte, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico e cesta básica após 6 meses. A carga horária é de 44 horas semanais.

● 01 vaga para o cargo de supervisor de campo na indústria de leite. Para a função é requerida a graduação em Medicina Veterinária ou em Zootecnia. O profissional contratado será responsável por diversas atividades relacionadas à gestão de fornecedores, qualidade do leite e coordenação das regiões de captação. A empresa oferece salário entre R$ 5.000 e R$6.000, benefícios como assistência médica e odontológica e seguro de vida em grupo. A Marajoara também disponibiliza carro fornecido para as atividades do cargo, estacionamento e restaurante.



● Pontalina

01 vaga para o cargo de supervisor de campo na indústria de leite, com salário entre R$5.000 e R$ 6.000. Assim como a oportunidade oferecida para a cidade de Hidrolândia, o profissional a ser contratado responderá por diversas atividades relacionadas à gestão de fornecedores, qualidade do leite e coordenação das regiões de captação. É requerida graduação em Medicina Veterinária ou em Zootecnia. Além de salário compatível com o mercado, a Marajoara oferece assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida em grupo, e ainda disponibiliza um carro para as atividades profissionais.



● Silvânia

01 vaga para o cargo de supervisor de campo na indústria de leite, com salário entre R$5.000 e R$6.000. É exigida formação em Medicina Veterinária ou em Zootecnia. O profissional será responsável por diversas atividades relacionadas à gestão de fornecedores, qualidade do leite e coordenação das regiões de captação. Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida em grupo. Também será disponibilizado carro para a realização das atividades profissionais.