Indústria de laticínios oferece 18 novas vagas de emprego em Hidrolândia

A Marajoara Laticínios, indústria do ramo alimentício auxiliar de produção com mais de 30 anos de atuação, abriu 17 vagas para Auxiliar de Produção e uma vaga para Analista de Departamento Pessoal. Para se candidatar, basta entrar no site.

Mais informações podem ser obtidas por meio do email: curriculos@marajoaralaticinios.com.br ou pelo telefone (62) 9 9660-5802. Confira mais informações sobre as oportunidades de emprego abaixo:

Auxiliar de Produção (17 vagas)

Faixa salarial: R$2.000,00 (inicial) + 5% assiduidade (100,00) totalizando bruto R$2.100,00.

Carga horária: 44h semanais

Benefícios: Benefícios: Cesta Básica + VT (para quem não reside em Hidrolândia) + Unimed + Uniodonto.

Analista de Departamento Pessoal

Faixa salarial: Salário a combinar + alimentação + vale transporte.

Carga horária: 44 horas semanais

Requisitos: Formação em recursos humanos, psicologia, contábeis, administração de empresas ou áreas afins, conhecimento no sistema Protheus, residir em Aparecida de Goiânia ou proximidades e experiência da função de no mínimo 1 ano.