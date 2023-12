Inmetro está com inscrições abertas para concurso com 800 vagas e salários de mais de R$ 8 mil

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) está com inscrições abertas para cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e para Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, com 100 vagas para início imediato e salário de R$ 8.700,31. Veja abaixo quem pode se candidatar.

Todas as vagas divulgadas são para o nível superior, e o valor da inscrição para ambos os cargos é de R$ 125. Quem optar pelo cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, na inscrição precisa escolher entre inglês ou espanhol para a prova objetiva.

O candidato deve fazer a inscrição até o dia 8 de janeiro de 2024 no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O edital completo também está disponível na plataforma. De acordo com o edital, outras 760 cagas vão formar um cadastro reserva.

As provas estão previstas para acontecer em abril de 2024, e serão realizadas em Goiânia, Brasília-DF, Salvador-BA, Fortaleza-CE, Rio de Janeiro-RJ e Porto Alegre-RS. As provas serão realizadas na cidade que o candidato indicar no momento da inscrição e os aprovados podem escolher o lugar de atuação.

As vagas para Analista Executivo em Metrologia e Qualidade estão distribuídas nas seguintes áreas:

Gestão e Suporte (29)

Gestão e Suporte em Ouvidoria (2)

Gestão e Suporte em Educação (1)

Gestão e Suporte em Legislação (3)

Gestão e Suporte em Logística e Infraestrutura (2)

Gestão e Suporte em Segurança do Trabalho (1)

Gestão e Suporte em Tecnologia da Informação (1)

Gestão e Suporte em Comunicação Institucional (1)

As vagas para Pesquisador - Tecnologista em Metrologia e Qualidade as áreas são:

Avaliação da Conformidade (10)

Acreditação (10)

Fiscalização em Metrologia Legal e Avaliação da Conformidade de Rio Grande do Sul (8)

Fiscalização em Metrologia Legal e Avaliação da Conformidade de Goiás (6)

Metrologia Científica e Industrial - Geral (laboratórios) (5)

Supervisão de Atividades Delegadas (5)

Metrologia Legal Aplicada - Geral (laboratório) (4)

Vigilância de Mercado (3)

Metrologia de Tecnologia da Informação e Telecomunicações aplicada à Metrologia Legal (2)

Relações Internacionais (1)

Metrologia elétrica e Metrologia da Tecnologia da Informação e Telecomunicações aplicada à Metrologia Científica e Industrial (1)

Metrologia Química no âmbito da Metrologia Científica e Industrial (1)

Metrologia Aplicada às Ciências da Vida (1)

Metrologia de Materiais no âmbito da Metrologia Científica e Industrial (1)

Controle Metrológico Legal de mercadorias Préembaladas (1)