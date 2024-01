Inscrições abertas para a safra 2024 da Usina Uruaçu

A usina Uruaçu Açúcar e Álcool, no norte goiano, está com inscrições para a safra 2024. As oportunidades são na indústria e na área rural.

Na indústria o cadastro é para soldador industrial, mecânico industrial, analistas de laboratório com CRQ, serviços gerais e operador industrial. Já no campo as oportunidades são para motoristas com CNH nas categorias D e E, operadores de máquinas agrícolas com o curso, trabalhadores rurais e serviços gerais.

Os interessados têm até o dia 15 de março para se inscreverem nos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos municípios de Uruaçu, Hidrolina e de Itapaci e São Luiz do Norte. É importante que levem a documentação pessoal - RG, CPF, título de eleitor e CNH, caso tenham – para o preenchimento cadastral.

Confira os endereços:

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu (Rua Pilar, QD 41 LT 14 – Centro)

- Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Luiz do Norte e Hidrolina (Av. Lauzimar Oliveira, São Luiz do Norte)