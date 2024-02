Inscrições abertas para concurso da Prefeitura de Formosa com salário de até R$ 8,2 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Formosa, do Entorno do Distrito Federal (DF). Ao todo são oferecidas 510 vagas para início imediato e 3.425 para cadastro reserva, em diversas áreas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.474,73 a R$ 8.289,51.

Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de março, no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), com taxa de R$ 80,00 a R$ 145,00, a depender do cargo disputado.

De acordo com o edital do concurso, as provas estão previstas para os dias 11 e 12 de maio. A prova objetiva será do tipo múltipla escolha, com quatro alternativas (A à D) e uma correta.

NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa 20

Raciocínio Lógico 20

NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Língua Portuguesa 10

Noções de Informática 10

Conhecimentos específicos ao cargo 20

Lista de vagas e salários:

Professor De Ciências: R$ 2.750,72 30h

Professor De Educação Física: R$ 2.750,72 30h

Professor De Educ. Infantil E Anos Iniciais: R$ 2.750,72 30h

Professor De Geografia: R$ 2.750,72 30h

Professor De História: R$ 2.750,72

Professor De Matemática: R$ 2.750,72 30h

Professor De Português/Inglês: R$ 2.750,72 30h

Professor Intérprete De Braille: R$ 2.750,72 30h

Professor Intérprete De Libras: R$ 2.750,72 30h

Profissional De Apoio Escolar: R$ 1.784,06 30h

Administrativo Escolar: R$ 2.612,04 40h

Agente De Serviços De Hig. Alimentação: R$ 1.474,73 30h

Assistente Social: R$ 3.160,56 40h

Psicólogo: R$ 3.160,56 40h

Pedagogo: R$ 2.158,71 40h

Profissional De Nível Superior: R$ 2.158,71 40h

Assistente Da Equipe De Referência: R$ 1.621,87 40h

Cuidador Social: R$ 1.784,06 40h

Educador Social: R$ 1.621,87 40h

Facilitador Da Oficina De Artes: R$ 1.621,87 40h

Facilitador Da Oficina De Esportes: R$ 1.621,87 40h

Facilitador Da Oficina De Música: R$ 1.621,87 40h

Cozinheiro: R$ 1.474,43 40h

Motorista Categoria “B, C E D”: R$ 1.621,87 40h

Agente Operacional De Segurança: R$ 1.474,43 40h

Auxiliar De Consultório Dentário: R$ 1.621,87 40h

Auxiliar Geral: R$ 1.474,43 40h

Enfermagem: R$ 1.784,06 40h

Médico: R$ 7.259,93 40h

Médico Veterinário: R$ 6.599,94 40h

Odontólogo: R$ 6.599,94 40h

Recepcionista: R$ 1.474,43 40h

Técnico De Laboratório: R$ 2.158,71 40h

Fiscal De Vigilância Sanitária: R$ 6.599,94 40h

Administrativo: R$ 1.412,00 40h

Agente De Manutenção Mecânica: R$ 2.158,71 40h

Agente De Serviços De Obras Públicas: R$ 1.962,47 40h

Agente De Serviços Operacionais: R$ 1.784,06 40h

Arquiteto: R$ 3.348,66 40h

Auxiliar De Manutenção Mecânica: R$ 1.621,87 40h

Auxiliar De Serviços E Obras Públicas: R$ 1.474,43 40h

Auxiliar De Serviços Operacionais: R$ 1.474,43 40h

Auxiliar De Topografia: R$ 2.287,18 40h

Analista Ambiental- Biólogo: R$ 4.715,90 40h

Eletricista: R$ 2.374,58 40h

Engenheiro Civil: R$ 4.715,90 40h

Engenheiro Elétrico: R$ 3.348,66 40h

Fiscal De Tributos Municipais: R$ 8.289,51 40h

Guarda Municipal1: R$ 1.412,00 40h

Motorista: R$ 2.158,71 40h

Operador De Máquinas: R$ 1.621,87 40h

Técnico De Contabilidade: R$ 2.614,49 40h

Topógrafo: R$ 2.767,49 40h

Zootecnista: R$ 2.873,25 40h