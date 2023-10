Inscrições abertas para o processo seletivo da Emater

As inscrições para participar do processo seletivo simplificado que selecionará 63 profissionais para vagas temporárias no cargo de Técnico Agrícola para atuação na Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), em diversos municípios do Estado, seguem até a próxima terça-feira, dia 10 de outubro.

Os interessados devem se inscrever no Portal de Seleção. O valor da taxa de inscrição é de R$ 15 e a seleção ocorrerá em duas etapas, sendo elas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Os profissionais selecionados serão lotados na cidade em que se inscreverem e serão contratados pelo período máximo de três anos, havendo possibilidade de prorrogação por até cinco anos.

A remuneração mensal é de R$ 2.500 acrescida de vale-alimentação no valor de R$ 500, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para informações detalhadas sobre o processo, os interessados devem consultar o Edital 007/2023, disponível no Portal de Seleção.