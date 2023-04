Inscrições para concurso da Polícia Militar do DF com mais de 2 mil vagas terminam na segunda-feira

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), foi prorrogado e termina às 12h de segunda-feira (24), e são feitas exclusivamente pela internet. O Curso de Formação de Praças (CFP) vai preencher 700 postos de trabalho, além de um cadastro reserva com 1.400 vagas.

Os candidatos devem acessar o site do Instituto AOCP para preencher o cadastro, a taxa do concurso é de R$ 85. O salário inicial divulgado para os candidatos que forem admitidos é de R$ 5.336,96 além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 850.

As vagas são para o Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) e estão distribuídas dentre os seguintes cargos: soldado masculino com 630 vagas; e soldado feminino com 70 vagas.

As atividades desempenhadas incluem o serviço integral da PM, podendo o policial ser convocado em qualquer dia e horário, conforme a necessidade do emprego pela PMDF. Depois de concluído o CFP, para ambos os cargos, a remuneração é alterada para R$ 6.081,28.

Avaliação

Serão seis fases de avaliação até o resultado final: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; redação, caráter eliminatório e classificatório; teste de aptidão física, de caráter eliminatório; avaliação médica e odontológica, de caráter eliminatório; avaliação psicológica, caráter eliminatório e sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório.

A prova objetiva está prevista para o dia 21 de maio e é composta por 80 questões divididas em língua portuguesa; língua inglesa; matemática e raciocínio lógico; atualidades; legislação aplicada a PMDF; e conhecimentos específicos.

Validade

O prazo de validade do concurso é de dois anos, a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por mais dois anos a critério da Polícia Militar do Distrito Federal.