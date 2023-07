Inscrições para concurso do IF Goiano começam nesta terça-feira

Começam nesta terça-feira (11/7) as inscrições para o concurso público para Técnicos-Administrativos em Educação (TAE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano). Organizado pelo Instituto Verbena/UFG, o certame oferece 22 vagas distribuídas em 11 campi da universidade, com remuneração que varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.



Os interessados podem concorrer a vagas nos municípios de Urutaí, Cristalina, Ipameri, Trindade, Ceres, Rio Verde, Iporá, Posse, Morrinhos, Campos Belos e Hidrolândia.



Inscrição

As inscrições serão feitas pela página do concurso de 11 de julho a 10 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 120,00 para os cargos que exigem o nível de escolaridade Ensino Médio/Técnico e R$ 140,00 para os cargos de Ensino Superior. O(a) candidato(a) poderá concorrer somente a um único cargo.

Confira as vagas:

Ensino Médio/Técnico

- Assistente em Administração

- Técnico de Laboratório/Área: Biologia

- Técnico de Laboratório/Área: Eletrotécnica

- Técnico de Laboratório/Área: Informática

- Técnico de Laboratório/Área: Química

- Técnico de Tecnologia da Informação

- Técnico em Agropecuária



Ensino Superior

- Analista de Tecnologia da Informação

- Biólogo

- Contador

- Médico

- Odontólogo

- Psicólogo / Área: Clínica

- Tecnólogo / Área: Gestão Pública

- Provas



A primeira etapa do concurso ocorrerá por meio de prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Com valor de 100 (cem) pontos, será eliminado do certame o candidato que não obtiver, no mínimo, 60 (sessenta) pontos.



O edital completo pode ser lido na página do candidato no site do Instituto Verbena/UFG, por meio do link. Em caso de dúvidas, solicite informações pelo e-mail: candidato.iv@ufg.br.



Serviço: Concurso - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano)

Inscrições: de 11/07 a 10/08/2023

Local de inscrição: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-ifgoiano/

Valor da taxa de inscrição: de R$ 120,00 a R$ 140,00, conforme cargo