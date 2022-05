Inscrições para cursos profissionalizantes em Goiânia se iniciam nesta segunda-feira

A Prefeitura de Goiânia, através do Sine Municipal, disponibilizou na última sexta-feira (29) mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos para celebrar a Semana do Trabalhador.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (02), às 9h, e podem ser realizadas pelo o site ou pelo aplicativo da Prefeitura 24 horas. Os cursos do Sine têm carga horaria de 40 a 160 horas, e são ofertados em todos os turnos. As aulas terão início no dia 09 de maio e ocorrerão na Faculdade Delta no Jardim Planalto.

Entre as capacitações oferecidas estão auxiliar de contabilidade, eletricista predial, rotinas administrativas, cerimonial de eventos, cuidador de idosos, corte e costura, manicure e pedicure, cabeleireiro, maquiagem profissional, informática básica, excel completo, massoterapia e operador de caixa

Os alunos irão receber material didático completo, vale-transporte e lanche durante todo o período do cursos.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia