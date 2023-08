Inscrições para estágio em incorporadora terminam no domingo

Pesquisa divulgada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) no ano passado aponta que 54% dos estagiários são contratados pelas empresas de forma definitiva. Algo para comemorar nesta sexta-feira, 18 de agosto, quando se celebra o Dia do Estagiário. A Opus Incorporadora costuma efetivar muitos dos seus estagiários e está com inscrições abertas para o seu programa de estágio até domingo, dia 20. São 15 vagas para estudantes de engenharia civil, arquitetura, administração, contabilidade e direito. Interessados precisam preencher o formulário disponível neste link.

A empresa, que já ganhou o Prêmio IEL de Estágio duas vezes (2018 e 2019), tem flexibilidade de horário para que o aluno consiga conciliar o estágio com sua graduação, concede vale-transporte e bolsa de um salário mínimo. No decorrer do estágio, os estudantes desenvolvem projetos e treinam autonomia, liderança e trabalho em equipe. Os estagiários também participam de todos os treinamentos disponibilizados pela Opus Incorporadora e, a partir de seis meses na empresa, podem participar de qualquer processo interno.

O Programa de Estágio Opus está em funcionamento desde 2016 e abre um processo seletivo a cada semestre, sendo que os aprovados podem seguir na empresa por até dois anos. “Buscamos possibilitar ao estagiário conhecer a realidade do dia a dia da sua profissão e ainda todo o funcionamento de uma incorporadora do porte da Opus. Além disso, eles são acompanhados de perto e passam por avaliações internas”, explica o diretor administrativo, Igor Alves do Prado.

Dentro da Opus Incorporadora, os estagiários passam por provas trimestrais de conhecimento técnico da área em que estão, comportamental e sobre a aderência à cultura da empresa. Os que não conseguem a nota mínima são desligados ao final do semestre. A cada trimestre os estagiários mudam de departamento para ter uma vivência global da construtora, para entender como ela funciona como um todo e estarem preparados para se inscrever em oportunidades internas.