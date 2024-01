Inscrições para o ‘Enem dos concursos’ com 6,6 mil vagas estão abertas; veja detalhes

Começaram nesta sexta-feira (19) e vão até o próximo dia 09 de fevereiro, as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado, chamado de “Enem dos Concursos”. Para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da banca organizadora.

Segundo o Governo Federal, para realizar a inscrição, o candidato deve acessar sua conta na plataforma Gov.br. Em seguida, é necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos. No momento da inscrição, o candidato vai escolher um dos oito blocos temáticos. (confira quais ao final da reportagem).

Taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição será de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para vagas de nível superior. Estão isentos desse pagamento os candidatos que integram o CadÚnico, quem cursa ou já cursou faculdade pelo Fies ou com bolsa do ProUni e aqueles que realizaram transplante de medula óssea.

Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), terá, ao todo, 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais. As provas, que serão realizadas em 220 cidades de todo o Brasil, acontecem no dia 5 de maio de 2024.

Os candidatos vão poder concorrer a várias vagas disponíveis em uma mesma área de atuação, pagando uma única taxa de inscrição. O exame seguirá um modelo inspirado no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e será levado a localidades remotas do país.

Blocos Temáticos disponíveis:

1 - Infraestrutura, exatas e engenharia - 727 vagas

2 - Tecnologia, dados e informação - 597 vagas

3 - Ambiental, agrário e biológicas - 530 vagas

4 - Trabalho e saúde do servidor - 971 vagas

5 - Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos - 1.016 vagas

6 - Setores econômicos e regulação - 359 vagas

7 - Gestão e administração pública - 1.748 vagas

8 - Níveis médio e técnico - 692 vagas