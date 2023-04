Inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios são prorrogadas até dia 30 de abril

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios foram prorrogadas e vão até o dia 30 de abril. Podem participar jovens de todo Brasil que tenham de 14 a 21 anos, e que estejam cursando pelo menos o 9º ano do ensino fundamental.

De acordo com os Correios, são 4.382 vagas com formação de cadastro reserva. Outra informação é que 20% das vagas são destinadas a candidatos que se declararem pretos e pardos e 10% das vagas são destinadas a candidatos com deficiência. Os interessados devem fazer a inscrição no site dos Correios.

Cada pessoa só pode fazer o cadastro uma vez e é proibido utilizar documento de terceiros. Se for necessário fazer alguma alteração de dados após conclusão do cadastro, a mudança pode ser feita até a data final do período de inscrições.